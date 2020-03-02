С индюшачьей фермы в Рязанской области требуют 3 млн рублей за порчу почвы
Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям требует 3,2 млн рублей от ООО «Старожиловская птица», которое занимается производством мяса индейки. В такую сумму специалисты оценили вред, нанесенный почвам при строительстве предприятием пометохранилища.
Проверка управления показала, что на 0,4 га юридическое лицо без проекта рекультивации земель сняло плодородный слой почвы и перемешало с неплодородными компонентами.
«Старожиловскую птицу» оштрафовали на 30 тысяч рублей за административное правонарушение и предъявили претензию о возмещении вреда. Если претензию не удовлетворят, последует обращение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU