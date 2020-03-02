2020-03-02T16:57:29+03:00
Экономика

С индюшачьей фермы в Рязанской области требуют 3 млн рублей за порчу почвы

Претензию в адрес ООО «Старожиловская птица» предъявил Россельхознадзор
Антон КОНОВАЛОВ
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Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям требует 3,2 млн рублей от ООО «Старожиловская птица», которое занимается производством мяса индейки. В такую сумму специалисты оценили вред, нанесенный почвам при строительстве предприятием пометохранилища.

Проверка управления показала, что на 0,4 га юридическое лицо без проекта рекультивации земель сняло плодородный слой почвы и перемешало с неплодородными компонентами.

«Старожиловскую птицу» оштрафовали на 30 тысяч рублей за административное правонарушение и предъявили претензию о возмещении вреда. Если претензию не удовлетворят, последует обращение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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