2020-03-02T16:37:22+03:00
Общество

Андрей Мартынов назначен главврачом рязанской поликлиники №14

Ранее специалист работал в должности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Скопинского ММЦ
Александр РАДЫГИН
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Андрей Мартынов приступил к обязанностям главврача. Фото: издательство "Пресса".Андрей Мартынов приступил к обязанностям главврача. Фото: издательство "Пресса".
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Главным врачом поликлиники №14 назначен Андрей Мартынов, сообщает «АиФ-Рязань». Ранее специалист работал в должности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Скопинского ММЦ.

Напомним, в январе этого года поликлинику №14 вместе с Михайловской межрайонной больнице присоединили к рязанской ОКБ. Исходя из этого Мартынов станет заместителем главного врача Областной клинической больницы Дмитрия Хубезова.

Отметим, что Андрей Мартынов является депутатом Скопинской районной Думы и секретарем местного отделения «ЕР».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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