2020-03-02T15:46:09+03:00
Звезды

Рязанцев пригласили на премьеру комедии «Отель Белград»

За час до сеанса в фойе кинотеатра «Люксор» начнется презентация фильма
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5 марта в кинотеатре «Люксор» (ТЦ «Круиз») состоится премьера романтической комедии «Отель Белград» от создателей самого кассового отечественного фильма «Холоп». На этот раз актер Милош Бикович появится в роли Паши – хозяина пятизвездочного отеля в Белграде, который случайно встречает свою бывшую возлюбленную. Романтическая обстановка возрождает старые чувства, но прекрасную сербскую сказку омрачает ряд препятствий… Например, новая невеста Паши, потенциальный тесть-мафиози, огромные долги и прочие крупные неприятности. Сможет ли настоящая любовь всё победить?

5 марта в 19:00 всех гостей ждет презентация фильма в фойе кинотеатра с фотозоной и розыгрышем подарков от партнеров кинотеатра. Те, кто не верит в удачу, могут приобрести билет на показ в 20:00 уже сейчас на сайте кинотеатра.

Афиша мероприятия.

Афиша мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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