Совершивший двойное убийство рязанец проведет в тюрьме 16 лет

2 Март 2020 2020-03-02T15:02:23+03:00

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В Рязани состоялся суд над местным жителем Артуром Колбеневым, который обвинялся в двойном убийстве. Его приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.

В декабре 2018-го Колбенев пришел в гости к своему знакомому, где был еще один мужчина, и стал выпивать вместе с ними. В итоге гости поругались, Колбенев несколько раз ударил оппонента кулаками, а затем ножом в область туловища. С хозяином квартиры он расправился, когда тот отказался помочь скрыть следы преступления. У второго убитого обнаружили раны на руках, ногах и туловище.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина 1990 года рождения сам сдался правоохранительным органам, активно помогал следствию, признал свою вину, раскаялся. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU