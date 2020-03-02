Ночью во дворе дома под Рязанью сгорели три автомобиля
Автовладельцы подозревают поджог. Среди них – журналист
Горящие под Рязанью автомобили
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В селе Дядьково, что под Рязанью, в одном из дворов на улице Грачи сгорели три автомобиля. По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 0.04. Пламя потушили спустя 25 минут силами двух приехавших на вызов пожарных расчетов.
Полиция проводит проверку по факту инцидента. Как комментируют в пресс-службе УМВД по Рязанской области, началась она по заявлениям автовладельцев. Потерпевшие считают, что имел место поджог.
Отметим, что среди уничтоженных огнем автомобилей оказалась машина журналиста Михаила Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU