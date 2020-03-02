2020-03-02T13:48:28+03:00
Происшествия

Ночью во дворе дома под Рязанью сгорели три автомобиля

Автовладельцы подозревают поджог. Среди них – журналист
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Горящие под Рязанью автомобили
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В селе Дядьково, что под Рязанью, в одном из дворов на улице Грачи сгорели три автомобиля. По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 0.04. Пламя потушили спустя 25 минут силами двух приехавших на вызов пожарных расчетов.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Как комментируют в пресс-службе УМВД по Рязанской области, началась она по заявлениям автовладельцев. Потерпевшие считают, что имел место поджог.

Отметим, что среди уничтоженных огнем автомобилей оказалась машина журналиста Михаила Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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