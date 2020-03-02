2020-03-02T13:05:10+03:00
Общество

Названы три лучших блинчатых торта рязанской масленицы

Жюри отдало предпочтение творению кулинаров из Шиловского района
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани объявили итоги конкурса на самый красивый блинчатый торт, который состоялся на масленичных гуляниях 29 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, произведения кулинарного искусства оценивались по таким критериям как оригинальность, дизайн и масштаб задумки.

В итоге жюри расставило конкурсантов в таком порядке:

- 1 место - Шиловский район;

- 2 место - Старожиловский район;

- 3 место - Рыбновский район.

Напомним, на проводы зимы съехались кулинары из всех 29 муниципальных образований региона. Победитель помимо диплома получил сертификат на 30 пудов муки.

О самих тортах в городской администрации рассказывают, что их готовили по старинным рецептам только из местных продуктов. Притом в качестве начинки использовали варенье, повидло, сгущенку.

Торты, занявшие 1,2 и 3 место соответственно (слева направо). Фото: администрация Рязани.

Торты, занявшие 1,2 и 3 место соответственно (слева направо). Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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