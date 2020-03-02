Названы три лучших блинчатых торта рязанской масленицы
В Рязани объявили итоги конкурса на самый красивый блинчатый торт, который состоялся на масленичных гуляниях 29 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, произведения кулинарного искусства оценивались по таким критериям как оригинальность, дизайн и масштаб задумки.
В итоге жюри расставило конкурсантов в таком порядке:
- 1 место - Шиловский район;
- 2 место - Старожиловский район;
- 3 место - Рыбновский район.
Напомним, на проводы зимы съехались кулинары из всех 29 муниципальных образований региона. Победитель помимо диплома получил сертификат на 30 пудов муки.
О самих тортах в городской администрации рассказывают, что их готовили по старинным рецептам только из местных продуктов. Притом в качестве начинки использовали варенье, повидло, сгущенку.
Торты, занявшие 1,2 и 3 место соответственно (слева направо). Фото: администрация Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU