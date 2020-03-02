ДТП под Рязанью унесло жизни двух водителей

2 Март 2020 2020-03-02T12:06:23+03:00

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Под Рязанью у деревни Демкино в ДТП погибли два человека. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 29 февраля на трассе Р-132 столкнулись два автомобиля марки «Лада».

Судя по фотографиям, «Калина» и «Приора» ехали во встречных направлениях, и удар пришелся «лоб в лоб». В результате оба водителя - мужчины 21 и 65 лет - скончались от полученных травм. Кроме того, госпитализирован пассажир «Калины». Остальные обстоятельства аварии устанавливаются.

Всего за пятницу и выходные в 17 ДТП 3 человека погибли и 19 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU