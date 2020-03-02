Директора учебного центра ЖКХ Рязанской области осудили за хищения

2 Март 2020 2020-03-02T11:07:29+03:00

Деньги в учебный центр за платные услуги всегда перечислялись, но директор образовательного учреждения решил перейти на наличку. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Руководитель образовательного учреждения похитил более 430 тысяч рублей. Правда, когда началось следствие, он все деньги вернул

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В Железнодорожном районном суде вынесли приговор в отношении директора одного из областных государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, обвиняемого по семи эпизодам хищения денег. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие и суд установили, что учебное заведение оказывало платные услуги по обучению различным специальностям, таким как оператор котельной, лифтер и другим.

В декабре 2016 года директор учреждения начал отдавать подчиненным указания о необходимости частичного перехода с безналичного расчета за оказание платных услуг на наличную форму расчетов за обучение.

Ослушаться директора сотрудники не могли или не хотели, и в итоге - на протяжении 2017 и 2018 годов в семи учебных группах было от пяти до девяти человек, которые платили наличкой. В бухгалтерии эти деньги оприходовали и выдали кассовые документы.

Потом директор, имевший доступ к деньгам забирал их и распоряжался ими по собственному усмотрению. Своими действиями мужчина причинил ущерб организации на общую сумму 432,5 тысяч рублей.

Во время следствия директор полностью признал себя виновным и возместил причиненный вред.

Приговором суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как удалось узнать «Комсомолке», речь идет об Учебном центре жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области. Учредителем образовательного учреждения является региональное министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU