Кай Метов выступил в Рязани и сделал селфи на фоне городской стелы

2 Март 2020 2020-03-02T08:39:38+03:00

Перед этим он «летел» по дороге, сам управляя автомобилем [видео]

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«Король девяностых», как представил его конферансье, Кай Метов выступил в рязанском цирке при полном аншлаге. Об этом певец сообщил в своем аккаунте в Instagram. Публика, судя по видео, горячо принимала подзабытую звезду 90-х. Он исполнил хиты тех лет, разбавляя их недавно написанными композициями. На концерт Кай Метов приехал за рулем своего автомобиля. По дороге он сделал селфи на фоне стелы на въезде в город.

kay_metov Кай Метов Рязани

Напомним, что Кай Метов (Кайрат Ерденович Ахметов), который родился 19 сентября 1964 года в Караганде – высокообразованный музыкант. Имея абсолютный музыкальный слух, поступил в Алма-Ате в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на престижных детских музыкальных конкурсах продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, где получил средне-специальное образование (1982).

В начале 90-х появляются его первые хиты («Мама! Я хочу быть пионером», «Битое стекло»). С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом «Position № 2» с одноименным хитом, который стал визитной карточкой певца. Успех закрепляет следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России. Последняя, декабрьская, награда, о которой певец написал так: «На музыкальной премии «Золотой хит», которую проводил телеканал «Мusicbox», получил и саму премию — статуэтку с дипломом, и огромное количество впечатлений».

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