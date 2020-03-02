Новомичуринский школьник помог поймать пьяного за рулем

2 Март 2020 2020-03-02T06:25:35+03:00

Начальник местного ГИБДД считает, что если так будут поступать все, то порядка на дорогах станет больше

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Восьмиклассник Новомичуринской школы № 1, увидев пьяного за рулем, не прошел равнодушно мимо, а позвонил в полицию. 27 февраля он принимал поздравления: начальник Пронского отдела ГИБДД майор полиции Александр Молчанов объявил ему благодарность. Об этом случае рассказали журналисты ИД «Пресса».

– Дело было 17 февраля примерно в полшестого вечера, – рассказал мальчик. – Компания молодых людей сначала веселилась у 29-го общежития, а потом все уселись в машину и куда-то поехали. Я запомнил номера, сообщил цвет автомобиля и куда поехала машина.

– Если каждый будет так же неравнодушно относиться к тому, что происходит на дорогах, то порядка станет больше, – считает Александр Молчанов.

При этом начальник Пронского отдела ГИБДД еще раз подтвердил, что в таких случаях нужно звонить по номеру 112 или же оставлять сообщение на официальном сайте Госавтоинспекции https://гибдд.рф (раздел «Прием обращений»).

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ИСТОЧНИК KP.RU