МХК «Рязань» потерпел поражение от саратовского МХК «Кристалл»

2 Март 2020 2020-03-02T06:11:28+03:00

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МХК «Рязань» потерпел поражение от саратовского «Кристалла» со счетом 0:3. Причина та же, что и во второй домашней игре с белгородцами (1:9) – обилие удалений. 40 штрафных минут – многовато для одной команды, саратовцы имеют в пассиве лишь 6. Игра 29 февраля проходила в райцентре Балаково, и, несмотря на выходной день, на матч пришли чуть более двухсот болельщиков.

Артем Россохатский, поставивший точку за 1 секунду до финальной сирены, прокомментировал прошедшую игру с МХК «Рязань».

— В последнее время ты больше отдаешь голевых передач, но сегодня за 0:01 до конца игры смог забить. Как это получилось?

— Спасибо партнерам, особенно Ерванду. Я просто добил шайбу.

— Что скажешь по сегодняшней игре? Были сложности?

— Всегда сложно. В каждой игре есть свои нюансы, мы просто выполняли установку тренера. Также спасибо вратарю, здесь и его заслуга.

Голкипер «Кристалла» Дмитрий Сердюк отразил все 35 бросков в створ своих ворот. Владислав Югов сумел из 28 справится лишь с 25-ю – шайба трижды трепыхалась в сетке за его спиной.

Заключительные матчи в рамках НМХЛ подопечные Олега Барсукова проведут дома 13 и 14 марта. Надеемся, что поддержать в эти дни в Ледовый дворец придет побольше зрителей, нежели в Балаково.

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ИСТОЧНИК KP.RU