В Рязани ищут 14-летнюю девочку в красной куртке

1 Март 2020 2020-03-01T20:13:43+03:00

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НАЙДЕНА. ЖИВА.

Поисково-спасательный отряд «Мещера» опубликовал ориентировку на 14-летнюю Анну Семченкову. Где находится ребенок, неизвестно с 29 февраля.

Пропавшую описывают так: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы русые (стрижка - каре), глаза карие. Одета девочка была в красную куртку, черную шапку, серые джинсы и черные кроссовки.

Для поисков требуется помощь волонтеров, и, конечно, любая информация, которая могла бы поспособствовать скорейшему возвращению Анны домой. Сообщать такую информацию просят по телефонам: +7(996)616-66-91 (Алексей), +7(4912)51-21-71 (дежурный отряда), 112 или на «горячую линию» +7(800)700-56-76.

ИСТОЧНИК KP.RU