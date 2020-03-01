До +7, но ветрено: прогноз погоды для Рязанской области на понедельник

1 Март 2020 2020-03-01T17:16:54+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 2 марта. Температура по области в понедельник будет значительно выше нормы: -3…+2 ночью и +2…+7 днем. Притом ожидается достаточно сильный юго-западный ветер - 6-11 м/с с порывами до 12-17 м/с. Региональное ГУ МЧС даже выпустило метеопредупреждение по этому поводу.

Действующим рекордом тепла для второго дня календарной весны является отметка +4,9 градуса, до которой воздух прогрелся в 2008 году. Так что новый исторический максимум вполне возможен.

Местами метеорологи прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU