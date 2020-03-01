Капремонт дороги от Ряжска до «Каспия» обойдется почти в 400 млн рублей

1 Март 2020 2020-03-01T14:17:19+03:00

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Капитальный ремонт дороги Ряжск – Нагорное в Рязанской области будет стоить 382 млн рублей. Такую цену предложил победитель электронного аукциона.

Более чем 10-километровый участок включен в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в 2020 году в регионе отремонтируют 196 километров проезжей части. Он соединяет трассу Рязань – Ряжск на самом въезде в районный центр с трассой «Каспий», проходящей чуть западнее.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить работы до 30 ноября.

КСТАТИ

На БКАД в Рязанской области в 2020-м потратят 3,9 млрд рублей. Объект в Ряжском районе стоимостью почти 400 млн рублей, как и все остальные, финансируется из федерального и областного бюджетов. Для сравнения: все расходы местной казны на текущий год - это менее 550 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU