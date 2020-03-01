Масленица в ЦПКиО собрала 25 тысяч рязанцев

1 Март 2020 2020-03-01T10:50:55+03:00

Изменить размер текста: A A

29 февраля в Рязани проводили зиму на празднике «Душа моя – Масленица». В гуляньях на главной площадке – в Центральном парке культуры и отдыха – поучаствовали 25 тысяч человек. Такие данные приводит администрация города.

Побаловать рязанцев вкусностями организаторы пригласили кулинаров из 28 муниципальных образований. Гастрономическое раздолье обеспечивали десятки предприятий общественного питания.

- Это праздник единения с предками, единения с природой, а наш сегодняшний праздник - это единение Рязанской области. Изо всех городов и районов области приехали наши друзья, чтобы поделиться вкусными угощениями и хорошим настроением, - произнесла со сцены градоначальница Елена Сорокина.

Угощения готовили кулинары из всех муниципальных образований. Фото: администрация Рязани.

Музыка, пляски и традиционные масленичные конкурсы-забавы, включая ярмарочный столб, - все это, конечно же, имело место. Причем еще один праздник со всеми его атрибутами состоялся в Лесопарке, и тоже собрал немало людей.

На 1 марта запланированы гулянья еще и в районах города:

- в 12.00 – возле ТЦ «Кит»;

- в 14.00 - КДЦ «Октябрь»;

- в 15.00 - перед ДК «Приокский»;

- в 15.00 - на Монастырской площади в Солотче.

Немало людей собралось и в Лесопарке, где также организовали различные активности.

ИСТОЧНИК KP.RU