Под Шацком фура на скорости вылетела в кювет и перевернулась
Вечером 28 февраля на 143-м километре дороги Тамбов — Шацк недалеко от поселка Лесная Поляна произошло ДТП. По данным УМВД России по Рязанской области, 38-летний за рулем грузовика ГАЗ не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, мужчина мчался на большой скорости, не учитывая погодные условия.
В результате дорожного происшествия водителя с травмами госпитализировали.
По факту ДТП полиция проводит проверку, что установить все обстоятельства случившегося.
Отметим, что ранее в паблике RZN_Life выложили фотографию с места ДТП, но судя по снимку, в аварии участвовал большегруз Renault.
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ИСТОЧНИК KP.RU