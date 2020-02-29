Под Шацком фура на скорости вылетела в кювет и перевернулась

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:53:05+03:00

Полиция устанавливает все обстоятельства, но по предварительным данным, водитель не учел погодные условия и безопасный скоростной режим

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Вечером 28 февраля на 143-м километре дороги Тамбов — Шацк недалеко от поселка Лесная Поляна произошло ДТП. По данным УМВД России по Рязанской области, 38-летний за рулем грузовика ГАЗ не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, мужчина мчался на большой скорости, не учитывая погодные условия.

В результате дорожного происшествия водителя с травмами госпитализировали.

По факту ДТП полиция проводит проверку, что установить все обстоятельства случившегося.

Отметим, что ранее в паблике RZN_Life выложили фотографию с места ДТП, но судя по снимку, в аварии участвовал большегруз Renault.

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ИСТОЧНИК KP.RU