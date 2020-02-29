В первый день весны в Рязани ожидается 5 градусов тепла
В воскресенье, 1 марта, в Рязани ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем - преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывами до 15 м/с.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -5…0°С, днем 0…+5ºС.
Кроме того, по данным регионального управления МЧС, биолого-социальная обстановка
в Рязанской области находится под контролем: организованы профилактические мероприятия, чтобы не допустить завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
«В настоящее время, на территории области случаи завоза новой коронавирусной инфекции не зарегистрированы», — сообщает пресс-служба МЧС в ежедневном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU