В первый день весны в Рязани ожидается 5 градусов тепла

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:22:50+03:00

В первый день весны в Рязани ожидается потепление. Столбик термометра поднимется до пяти градусов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По прогнозам МЧС, порывы ветра в воскресенье могут достигать 15 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 марта, в Рязани ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем - преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывами до 15 м/с.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -5…0°С, днем 0…+5ºС.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, биолого-социальная обстановка

в Рязанской области находится под контролем: организованы профилактические мероприятия, чтобы не допустить завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«В настоящее время, на территории области случаи завоза новой коронавирусной инфекции не зарегистрированы», — сообщает пресс-служба МЧС в ежедневном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU