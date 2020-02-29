Вода пошла! В Рязани ликвидировали коммунальную аварию

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:00:16+03:00

Воду на Мехзавода и Керамзавода дали. Об этом сообщают городские власти. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Водоснабжение на двух улицах Рязани полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, вода в дома горожан начала поступать ровно в 14:00.

Напомним, с 10 утра 29 февраля воды не было в нескольких десятках домов по улицам Кермазавода и Мехзавода. Причина отключения – аварийные работы у дома №35 по улице Мехзавода (читать подробнее). Так как было неизвестно, когда водоснабжение будет восстановлено, местные власти организовали подвоз воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU