Вода пошла! В Рязани ликвидировали коммунальную аварию
Водоснабжение на двух улицах Рязани полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, вода в дома горожан начала поступать ровно в 14:00.
Напомним, с 10 утра 29 февраля воды не было в нескольких десятках домов по улицам Кермазавода и Мехзавода. Причина отключения – аварийные работы у дома №35 по улице Мехзавода (читать подробнее). Так как было неизвестно, когда водоснабжение будет восстановлено, местные власти организовали подвоз воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU