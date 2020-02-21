2020-02-21T16:58:21+03:00
Спорт

Из-за аномального февраля автокросс в ближайшие выходные под Рязанью не состоится

Соревнования планируется перенести на другую дату
Роман ДОРОФЕЕВ
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В пятницу, 21 февраля, на гоночной трассе «Семеновская» под Рязанью прошло выездное совещание автогонщиков и руководства региональной федерации автомотоспорта. Из-за аномально теплого февраля трек превратился в непроходимое болото – было принято решение не проводить гонку в запланированные сроки – 23-24 февраля.

Обратите внимание, автокросс в эти выходные не состоится!

Пока, по словам президента региональной федерации Игоря Мурога, предполагается перенести соревнования на другую дату – когда земля окончательно высохнет или же, наоборот, ударят морозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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