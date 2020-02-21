Разыскиваются очевидцы двух смертельных ДТП с пешеходами в Рязани
Случились они в первой половине февраля на улице Бирюзова и Дзержинского
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Следственное управление УМВД ищет очевидцев двух смертельных ДТП. В обоих случаях жертвами стали пешеходы.
8 февраля на улице Бирюзова ВАЗ-2115 сбил 62-летнего мужчину. Произошло это в 21.30 на регулируемом переходе вблизи д. 28 стр. 1.
14 февраля на улице Дзержинского у остановки «Улица Стройкова» под колеса ВАЗ попала 69-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.
С информацией по факту этих ДТП просят обращаться по телефону (4912)29-74-99 либо на улицу Фирсова, 12к1 (кабинет 13).
ИСТОЧНИК KP.RU