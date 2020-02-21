В региональной приемной «Единой России» обсудят демографическое развитие и поддержку семей с детьми
С 26 по 28 февраля на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в рамках работы «Семейной приемной» пройдут тематические приемы «Послание президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми».
«В течение трех дней рязанцы смогут получить ответы на вопросы о демографическом развитии и мерах поддержки семей с детьми у депутатов Государственной Думы, представителей различных министерств и ведомств», — рассказала руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.
Так, в «Семейной приемной» будет работать «горячая линия» по вопросам ЖКХ, запланированы тематические приемы представителей министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, регионального отделения Пенсионного фонда РФ.
На базе партийной приемной будут работать юристы и адвокаты правозащитного центра.
Запланированы выездные приемы в городах Скопин, Сасово и Михайлов депутатов Государственной Думы Елены Митиной и Андрея Красова.
Предварительная запись на прием производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.
Подробный график проведения тематических приемов здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU