2020-02-21T13:37:05+03:00
Происшествия

Автобус попал в ДТП между Рязанью и Спасском

В ДТП поучаствовали еще два автомобиля. Пострадал 9-летний пассажир одного из них
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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Утром 21 февраля автобус ПАЗ попал в ДТП между Рязанью и Спасском. В 9.20 на 32 километре дороги, соединяющей областной центр с районным, в него врезался Porsche Cayenne под управлением 68-летнего рязанца. Затем Porsche отбросило в стоявший на противоположной стороне дороге Renault.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, в результате ДТП пострадал 9-летний пассажир Renault.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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