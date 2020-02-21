Автобус попал в ДТП между Рязанью и Спасском
В ДТП поучаствовали еще два автомобиля. Пострадал 9-летний пассажир одного из них
Фото: УМВД по Рязанской области.
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Утром 21 февраля автобус ПАЗ попал в ДТП между Рязанью и Спасском. В 9.20 на 32 километре дороги, соединяющей областной центр с районным, в него врезался Porsche Cayenne под управлением 68-летнего рязанца. Затем Porsche отбросило в стоявший на противоположной стороне дороге Renault.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, в результате ДТП пострадал 9-летний пассажир Renault.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU