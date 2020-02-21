2020-02-21T11:10:05+03:00
Общество

Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30 на телеканале «Все ТВ»
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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23 февраля Wink устроит мужчинам настоящий праздник. Канал «Все ТВ» покажет эксклюзивные онлайн-трансляции двух ярких спортивных событий: долгожданный реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.

В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось — боксеры Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) и Уайлдер (42-0-1, 41 нокаут) набрали одинаковое количество очков. Уайлдер считается лучшим панчером в истории: он имеет самый высокий процент побед нокаутами. Зато защита Фьюри одна из самых лучших среди тяжеловесов. Самый ожидаемый реванш года — боксерский двенадцатираундовый поединок в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC пройдет в Лас-Вегасе.

В онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Все ТВ» с 05:00 до 09:00 утра по московскому времени.

Еще один подарок ждет фанатов футбола. Вечером 23 февраля канал «Все ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) — «Олимпиакос» (Пирей). Действующий чемпион ПАОК рассчитывает защитить свой титул, но сейчас клуб «Олимпиакос» опережает своего соперника и занимает первое место в турнирной таблице.

Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30 на телеканале «Все ТВ».

Смотрите важные спортивные события первыми в Wink!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
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