2020-02-21T11:05:35+03:00
Происшествия

Рязанский пенсионер разгромил топором палатку с мороженым

Злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны
Яков РЫКОВ
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В Рязани 69-летний пенсионер разгромил топором палатку с мороженым, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Днем 20 февраля в дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступило сообщение из полиции, что на улице Черновицкой неизвестный мужчина разбил торговую палатку «Ледовый домик». На место тут же выехал наряд, который и задержал злоумышленника с топором.

Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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