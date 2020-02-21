Рязанский пенсионер разгромил топором палатку с мороженым

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:05:35+03:00

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В Рязани 69-летний пенсионер разгромил топором палатку с мороженым, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Днем 20 февраля в дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступило сообщение из полиции, что на улице Черновицкой неизвестный мужчина разбил торговую палатку «Ледовый домик». На место тут же выехал наряд, который и задержал злоумышленника с топором.

Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU