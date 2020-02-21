21 Февр. 2020 2020-02-21T10:33:40+03:00

Их изюминкой является камин и панорамное остекление

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Девелопер «Мармакс» рассказал о коллекции редких квартир в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса в историческом центре города с уникальными концепциями для жизни — личный «фитнес-зал», «двор-галерея», супермаркет на первом этаже, детская игровая комната в доме и квартирами редкого формата.

Фото: «Мармакс».

В комплексе представлены квартиры разных планировочных решений: от небольших 1-комнатных до просторных 3-комнатных. Особенностью дома является панорамный этаж, на котором расположены квартиры редкого формата — с камином.

«Такое предложение редко встречается на рынке недвижимости, — поделились в компании. — Камин в квартире дарит много тепла и уюта. Это источник мягкой приятной атмосферы покоя и тишины».

Дополнят уютную квартиру с камином окна в пол от Rehau с прочным и мультифункциональным стеклом SunGuard.

Фото: «Мармакс».

«Панорамное остекление создаст эффект панорамы 360. Впечатляющие виды на город станут прекрасным дополнением вашего интерьера. Теперь не обязательно выезжать за город, чтобы ощутить особый комфорт — он будет в вашей квартире», — рассказали в пресс-центре.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — проект, который заслуживает вашего внимания.

Осталось 8 квартир!

Подробнее о жилом комплексе и индивидуальных условиях покупки вы узнаете по тел. 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU