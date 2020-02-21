Житель рязанского села бил 6-летних детей железным прутом

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:21:04+03:00

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Житель небольшого населенного пункта Скопинского района сорвался на собственных детях. Он придрался к поведению 6-летних сына и дочери и стал бить их железным прутом. Также досталось матери, которая попыталась за них вступиться.

Утихомирили буяна полицейские, которых вызвали соседи. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, прежде семья не вызывала опасений. Тем не менее, 43-летний мужчина, как оказалось, ушел в запой еще в новогодние праздники и стал настоящей угрозой домочадцев. Сначала все ограничивалось руганью с супругой, а затем дошло до рукоприкладства.

Против горе-родителя возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, связанное с жестоким обращением с подростком».

ИСТОЧНИК KP.RU