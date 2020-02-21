19 и 20 февраля стали самыми теплыми в Рязани за полтора столетия

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:27:10+03:00

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19 и 20 февраля в Рязани обновились рекорды тепла. Еще никогда за всю историю метеонаблюдений не фиксировалось значений выше: +4,3 и +4,8 градуса Цельсия соответственно. Причем в четверг предыдущий температурный максимум, установленный в 1998 году, был перебит сразу на 1,7 градуса.

Согласно открытым данным портале «Погода и климат», среднемесячная температура февраля, хоть и превышает норму на 5,7 градуса, пока далека от рекордной. А январь 2020-го, напомним, стал самым теплым за полтора столетия.

К слову, максимальное значение температуры для 21 февраля в областном центре составляет +3,7 градуса. Рязанский ЦГМС прогнозирует в пятницу до +5, а значит, скорее всего, случится и очередной рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU