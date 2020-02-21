Рязанские приставы незаконно взыскали деньги с пенсионерки
Установлено, что 10 января 2018 года судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию задолженности в пользу ООО «Газпроммежрегионгаз Рязань» в размере 29 313,33 рублей. Основанием для возбуждения послужил судебный приказ от 25 июля 2017 года. Однако, приставы копию постановления о возбуждении производства пенсионерке не направили.
26 января Сбербанк со счета должника списал всю сумму долга, а позже пристав вынес постановление о взыскании с гражданки исполнительского сбора в размере 2 051,93 рублей.
В нарушение закона деньги в размере 27 261,40 рубль перечислены взыскателю, а 2 051,93 рубля перечислены на счет регионального казначейства в качестве исполнительского сбора. В связи с чем, остаток задолженности по исполнительному производству составил 2 051,93 рубля.
14 октября 2019 года судебный пристав-исполнитель вновь вынес постановление о взыскании 2 051,93 рубля, которые и были добросовестно удержаны с пенсии должника.
Вместе с тем проверка установила, что приказ, послуживший основанием для возбуждения исполнительного производства, отменен определением суда.
Данное определение пенсионерка представила в отдел судебных приставов по Рязани и Рязанскому району с просьбой вернуть взысканные 2 051,93 рубля.
Пока деньги пожилой рязанке приставы не возвратили, но постановление о взыскании – отменили.
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ИСТОЧНИК KP.RU