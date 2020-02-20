Прокуратура назвала причины «рыбного» запаха воды в Рязани
Областная прокуратура, как сообщает ее пресс-служба, завершила совместную с Роспотребнадзором проверку по жалобам жителей Рязани на качество питьевой воды. В ходе нее подтвердилось, что подаваемая потребителям вода не соответствовала санитарным нормам только по «рыбному» запаху, оставаясь при этом безопасной.
Причины появления запаха специалисты Роспотребнадзора назвали две:
- недостаточно эффективная работа системы очистки воды на Окской станции;
- снижение объема подаваемой артезианской воды в систему водоснабжения.
О технологическом несовершенстве станции говорилось и ранее, а вот второй пункт заставляет обратить на себя внимание. Прокуратура приводит статистику, согласно которой в декабре у ООО «Чистые воды» закупали и подавали в сеть 10560 кубометров артезианской воды в сутки, а, например, 18 января - 3840 «кубов».
В итоге на директора МП «Водоканал г.Рязани» Романа Мощенкова составили протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Ему же предписали до 20 марта разработать меры, чтобы исправить ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU