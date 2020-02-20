Пока не растащили страсти: рязанский владыка рассказал о целомудрии и девственности

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:05:27+03:00

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В очередном выпуске «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о целомудрии и девственности.

— В наше время, наверное, нет менее популярной добродетели, к которой бы стремились люди, чем добродетель целомудрия. Но что же такое целомудрие? Многие воспринимают целомудрие, как девство, — рассказывает митрополит. — Вот человек сохранил целомудрие до брака. Но можно ли исчерпывать целомудрие лишь состоянием невинности? Ведь человек может быть девственником, но отнюдь не целомудренным. В его голове, в его распаленном воображении могут господствовать страсти.

По словам владыки, целомудрие - это цельное мудрование, цельное отношение к жизни, цельное восприятие жизни.

— Святые отцы говорили, что целомудрие - это добродетель, которая должна быть свойственна не только монахам или девственникам. Целомудрие должно быть целью людей, которые состоят в браке. Целомудрие должно быть целью вдовцов, — продолжает управляющий Рязанской епархией. — Это качество, которое должно быть свойственно каждому христианину. Ведь целомудренная жизнь - это когда человека еще не растащили страсти, когда человек еще не сделался их добычей. А именно в этом и заключается цель жизни христианина.

— Когда заходит речь о целомудрии, люди говорят, что это удел монахов, это не наша добродетель. Но это самообман и самооправдание. Не правильно исключать себя из тех людей, кто призван к целомудрию, к целостному взгляду на жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU