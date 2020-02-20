2020-02-20T17:48:44+03:00
Общество

Выброшенные из окон института культуры музыкальные инструменты ждали в школах искусств

По информации рязанского министерства культуры и туризма, МГИК не ответил на их письма
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: vk.com/gorod62tvФото: vk.com/gorod62tv
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Областное министерство культуры и туризма попросило МГИК объяснить ситуацию с музыкальными инструментами, выброшенными из здания бывшего филиала в Рязани наряду с мебелью и книгами. Как оказалось, ранее чиновники уже пытались решить с руководством головного вуза вопрос о передаче невостребованного имущества, но никакой реакции не последовало.

«Сегодня уже во второй раз попросили передать инструменты рязанскому музыкальному колледжу и нашим школам искусств. Вместе с вами жду положительного решения этого вопроса», написал 20 февраля на своей официальной странице губернатор Рязанской области Николай Любимов.

При этом вполне может быть, что ждать чьей-то милости уже поздно. По словам вузовцев, в «кульке» было около 15 рабочих фортепьяно и рояль, а очевидцы насчитали их «около двух десятков» скинутых из окна.

Летающие пианино в Рязани.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU

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