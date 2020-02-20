Власти Рязани дали ответ по поводу передачи епархии зданий двух школ
Власти Рязани опровергла слухи о передаче зданий двух городских школ Рязанской епархии. Речь идет о здании гимназии №2 и школы №6.
«Рязанской епархии РПЦ администрация города предложит другие варианты. Речь идет о муниципальных зданиях, которые в настоящее время не используются. Это будут точно не школьные здания», — цитирует рязанских чиновников издательство «Пресса».
Напомним, ранее городские власти решили переместить учителей и школьников гимназии №2 в здание гимназии №5 в Горроще. В тот же район Рязани переедет и педагогический колледж.
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ИСТОЧНИК KP.RU