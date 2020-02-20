2020-02-20T16:39:06+03:00
Общество

Власти Рязани дали ответ по поводу передачи епархии зданий двух школ

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Яков РЫКОВ
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Власти Рязани опровергла слухи о передаче зданий двух городских школ Рязанской епархии. Речь идет о здании гимназии №2 и школы №6.

«Рязанской епархии РПЦ администрация города предложит другие варианты. Речь идет о муниципальных зданиях, которые в настоящее время не используются. Это будут точно не школьные здания», — цитирует рязанских чиновников издательство «Пресса».

Напомним, ранее городские власти решили переместить учителей и школьников гимназии №2 в здание гимназии №5 в Горроще. В тот же район Рязани переедет и педагогический колледж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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