«23 февраля ПО-НОВОМУ!». Рязанских водителей поздравили с наступающим праздником!

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:28:27+03:00

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20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, «Новое Радио Рязань» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции поздравили законопослушных участников дорожного движения и вручили им памятные подарки от радиостанции и партнеров!

Даже самые хмурые и серьезные водители, спешившие по своим делам, расплывались в довольной улыбке. За время акции удалось поздравить порядка 60 мужчин. Для многих это стало приятной неожиданностью, а были и те кто уже не первый раз становиться счастливчиком, получившим подарки от Нового радио и партнеров.

Нового Радио Рязань обещает и в следующем году снова провести подобную акцию, чтобы порадовать рязанских мужчин приятными и полезными подарками.

Организаторы мероприятия желали мужчинам свободных и безопасных дорог, всегда зеленого света и праздничного настроения.

НА ЗАМЕТКУ

Эта акция стала возможна благодаря помощи друзей и партнеров радиостанции «Новое Радио Рязань»:

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Фотографы акции – Голиков Евгений (https://vk.com/egolikov; https://vk.com/applepieschool) и Бабкин Алексей (https://vk.com/babkinlex; Инстаграм - @babkinlex)

ИСТОЧНИК KP.RU