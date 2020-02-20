Автобус №17 в Рязани пустят в Недостоево

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:53:37+03:00

Изменения вступят в силу с 25 февраля

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В Рязани изменят автобусный маршрут №17. Если сейчас он соединяет ДПР-5 с поселком Семчино, то с 25 февраля его планируют продлить до микрорайона Недостоево.

По информации администрации города, обслуживать маршрут будут 30 автобусов среднего класса. Нынешняя его протяженность составляет примерно 23 километра.

Напомним, ранее, чтобы улучшить сообщение между окраинными северными микрорайонами, внесли изменения в «недостоевский» маршрут №21, которые теперь заезжают на улицу Семчинскую.

ИСТОЧНИК KP.RU