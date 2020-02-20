В Рязани помянули первого постсоветского имама касимовской мечети
В дягилевском молельном доме во время еженедельного пятничного намаза имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев молил Аллаха о принятии этого чтения в качестве вознаграждения душам покойных. В том числе, душе умершего шесть лет назад первого в Рязанской области постсоветского имама касимовской мечети Мукаддяс-хазрата Ахунова. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Рязанской области.
Фото: Духовное управление мусульман Рязанской области.
ДОСЬЕ «КП»
Ахунов Мукаддяс Сафиуллович родился в 1931 году в татарском селе Пензятка в республике Мордовия.
В 1985 году он переехал в Касимов из Воркуты, где работал на шахте.
С 1992 года Мукаддяс Сафиуллович распространял ислам на касимовской земле. Еще до открытия мечети он проводил праздничные намазы в доме местного краеведа, в будущем - почетного гражданина Касимова Ахмеда Ишимбаева.
В 1996 году избран председателем мусульманской организации Касимова, стал духовным наставником верующих.
В 1997 году он провел первые намазы во вновь открытых мечетях в селе Подлипки Касимовского района и селе Бастаново Сасовского района.
С января 1999 года, после открытия мечети в Касимове, Мукаддяс-хазрят стал ее имам-хатыбом: предстоял на намазах, читал проповеди. Огромный вклад внес в дело открытия мечети Касимова и ее реконструкции в 2002 году.
Умер Мукаддяс-хазрат Ахунов в 12 февраля 2014 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU