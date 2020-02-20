Уголовное дело против экс-главы администрации Шилова прекратили

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:34:56+03:00

Он обвинялся в махинациях с муниципальной квартирой и в итоге заплатит судебный штраф

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Уголовное дело о превышении должностных полномочий против бывшего главы администрации поселка Шилово Дмитрия Шарикова прекратили. Вместо вынесения приговора ему назначили судебный штраф, который, впрочем, подразумевает признание чиновником вины. Размер взыскания СУ СКР по Рязанской области не уточняет.

Шариков передал муниципальную квартиру площадью почти 83 «квадрата» и стоимостью около 2,5 млн рублей в бессрочное владение подчиненному, который впоследствии жилье приватизировал. Законных оснований на заключение договора социального найма с чиновником, конечно, не имелось.

После иска районного прокурора сделку признали незаконной, а квартиру возвратили в муниципальную собственность.

Напомним, Шариков и сам получил жилплощадь по договору социального найма с легкой руки своей заместительницы, против которой также возбуждалось уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU