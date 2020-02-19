2020-02-19T14:01:10+03:00
75 лет Великой Победы

«Роснефть» и хор Сретенского монастыря показали в Рязани программу «Подвиг во имя любви»

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Фото: РНПК.Фото: РНПК.
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Концертный тур, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в 24 городах России.

Знаменитый хор Сретенского монастыря привез в наш город премьеру – музыкально-драматическую постановку «Подвиг во имя любви», посвященную 75-й годовщине Победы. Уже по составу приглашенных артистов было понятно, что программа будет особенной. В одном концерте на сцену вышили солист Мариинского театра Василий Герелло, шоу барабанщиков VasilievGroove, актер и телеведущий Оскар Кучера, брейк-данс команда OBC Crew, участница шоу «Голос. Дети» Анастасия Гладилина. Замысел режиссера Федора Степанова позволил зрителям вернуться в прошлое и пережить страшные минуты начала войны, окунуться во фронтовые будни и ощутить радость Победы.

– Поскольку 2020 год объявлен Годом памяти и славы, мы смогли подготовить концертную программу, посвященную 75-летию Великой Победы, – сказал дирижер хора Никон Жила. – Так как эти страшные военные годы коснулись практически каждого человека, каждой семьи, то мы хотим сохранить ту память, историю тех переживаний и подвигов, которую люди оставили в песнях военных лет. Мы очень благодарны, что компания «Роснефть» нас в этом поддержала.

В зале областного театра драмы не было свободных мест. Зал внимал поэтическим строкам чтецов и дружно подпевал хору, исполнявшему известные военные хиты – «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Огонек», «Песенка шофера», «День Победы».

– У меня от концерта масса эмоций, и все позитивные, – поделилась впечатлениями сотрудница АО «РНПК» Лариса Фомина. – Я и плакала, и пела, радовалась и смеялась. Все выступления буквально вывернули мне душу. Какие тяготы перенес в те годы наш народ, сколько в них было стойкости и мужества.

«Подвиг во имя любви» – очередной совместный проект компании «Роснефть» и мужского хора Сретенского монастыря, увиденный рязанцами. В память о приятном вечере у гостей также остались памятные диски с песнями прославленного коллектива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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