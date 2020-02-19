Воду для общежития в Соколовке обещают дать до конца недели

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:00:48+03:00

Воду набрать можно только на улице.

Конкурс по выборам УК для дома администрация обещает провести в марте

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В администрации Рязани пообещали завершить ремонтные работы в доме №3 корпус 2 на улице Соколовской до конца недели. Напомним, еще 14 февраля в подвале общежития произошел прорыв. Вода лилась несколько суток, затопила подвал и хлынула на первый этаж.

«В настоящее время МП «Водоканал города Рязани» совместно с МП «Аварийно-ремонтная служба» ведутся работы по откачке воды из подвального помещения с целью выявления и устранения течи водопровода. Работы планируется завершить до конца текущей недели», - отметили в пресс-службе администрации.

Также нам сообщили, что управлением энергетики и ЖКХ на 11 марта объявлен конкурс по выбору организации для управления многоквартирным домом.

А пока жителям многоэтажки приходится пользоваться гидрантом, установленным коммунальщиками во дворе.

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ИСТОЧНИК KP.RU