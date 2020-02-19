С рязанского завода украли микросхемы с драгметаллами на крупную сумму

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:42:57+03:00

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В Рязани работника одного из заводов осудили за кражу в крупном размере. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, 26-летний горожанин похитил микросхемы, содержащие техническое золото и серебро – 194 и 307 граммов соответственно.

В расследовании полицейским помогали сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе они выяснили, что молодой человек во время ночного дежурства демонтировал печатные платы прямо из установленного в одном из помещений оборудования, изъял микросхемы и вынес их с территории предприятия. Драгоценные металлы на сумму более 535 тысяч рублей он сбыл случайным знакомым.

Преступника приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Причиненный ущерб он должен будет возместить в гражданско-правовом порядке

ИСТОЧНИК KP.RU