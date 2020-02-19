Рязанцам предложили поучаствовать в устранении «рыбного» запаха воды

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:04:01+03:00

Елена Сорокина пригласила тех, кто обладает опытом и знаниями, высказать свои предложения

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Чтобы решить проблему «рыбного» запаха воды, администрация Рязани решила выслушать компетентных в этом вопросе представителей общественности. Тех, «чьи опыт и знания позволяют выступить в качестве экспертов», градоначальница Елена Сорокина призвала направлять предложения:

- в «Водоканал» (тел. (4912) 41-00-10, e-mail: sekretar@vodokanalryazan.ru);

- в управление энергетики и ЖКХ (тел. (4912) 27-46-27, e-mail: ugkh_rzn@mail.ru).

18 февраля Сорокина встретилась с прежним директором «Водоканала» Иваном Татановым, в практике которого бывали подобные случаи. Среди возможных причин он назвал обильное размножение сине-зеленых водорослей и изношенность сетей.

Напомним, ранее «Водоканал», дабы разобраться в ситуации, привлек научно-исследовательские организации из Москвы и Санкт-Петербурга, а также заказал подводное обследование и очистку гидротехнических сооружений за 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU