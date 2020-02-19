«Зеленый сад» возводит социально значимый экологический объект в Рязанской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:20:10+03:00

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Вопрос о новых очистных сооружениях в этом населенном пункте назрел уже давно. Старые, построенные еще в 1965 году, за полвека пришли в плачевное состояние и не подлежат реконструкции. Несколько лет назад местные жители подняли эту проблему - и Администрация Скопинского района активно взялась за ее решение.

В настоящее время в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения эффективности» Скопинский район одним из первых опробует реализацию мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения, а именно строительство канализационных очистных сооружений (КОС).

Фото предоставлено пресс-службой администрации Скопинского района.

В 2019 году в бюджете администрации Скопинского района было предусмотрено 28 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации и строительство КОС, в том числе 26 млн рублей – средства областного бюджета. В конце ноября был объявлен электронный аукцион, который выиграло ООО «СПК – Зеленый сад». В конце декабря прошлого года был подписан договор с подрядчиком, в это же время была расчищена территория и подъездные пути.

В январе 2020 года специалисты Группы компаний «Зеленый сад» начали строительство новых очистных сооружений. На сегодняшний день уже выполнены все земляные работы, залито бетонное основание, подрядчики закупают оборудование. По контракту сдача объекта запланирована на май 2020 года. Опытные строители Группы компаний «Зеленого сада» все работы по возведению очистных сооружений в рабочем поселке Павелец планируют завершить уже в апреле.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Скопинского района.

Обо всем этом газета «Скопинский вестник» подробно рассказала своим читателям в статье «Очистным сооружениям быть!», вышедшей под рубрикой «Нацпроекты: жилье и городская среда». Автор публикации - Наталья Исаева, главный редактор общественно-политической газеты города Скопина и Скопинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU