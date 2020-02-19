Ушла из жизни вице-президент рязанской Федерации художественной гимнастики

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:01:47+03:00

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В Рязани ушла из жизни Валентина Евлухина, заслуженный работник физической культуры и спорта, вице-президент областной Федерации художественной гимнастики. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

«Валентина Николаевна внесла значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Рязанской области. Под ее непосредственным участием активно начали развиваться лыжный спорт, художественная и спортивная гимнастики, спортивные танцы. Она зарекомендовала себя талантливым организатором спортивно-массовой работы. Лично участвовала в подготовке и проведении межрегиональных научно-методических конференциях по проблемам развития физической культуры и спорта в регионе. Внесла большой вклад в подготовку перспективных спортсменов, непосредственно с ее участием подготовлены лыжники Дмитрий Чванов, Виталий Водорезов и Анна Грушина, которые были включены в основной состав сборной команды России, представители художественной гимнастики Дарья Королева, спортивной гимнастики Дарья Устинова и другие», — говорится в сообщении минспорта.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области искренне скорбит о невосполнимой потере, выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Валентины Николаевны.

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ИСТОЧНИК KP.RU