2020-02-19T11:32:47+03:00
Общество

В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей

Работники дошкольного учреждения готовы ответить на все вопросы родителей
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В новый детский сад №37 (Олимпийский городок, строение 2а) продолжается регистрация детей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для консультирования граждан в детском саду №37 организованы приемные дни, по вторникам с 09:00 до 13:00, по четвергам с 14:00 до 18:00. Работники детского сада готовы ответить на все интересующие вопросы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Для получения дополнительной информации по направлению детей в детский сад, можно обращаться в управление образования (ул. Ленина, 45а, кабинет 305, по вторникам с 14:00 до 17:30 и по четвергам с 09:00 до 12:30 или по телефону (4912) 25-43-46.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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