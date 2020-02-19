В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей
В новый детский сад №37 (Олимпийский городок, строение 2а) продолжается регистрация детей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Для консультирования граждан в детском саду №37 организованы приемные дни, по вторникам с 09:00 до 13:00, по четвергам с 14:00 до 18:00. Работники детского сада готовы ответить на все интересующие вопросы.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Для получения дополнительной информации по направлению детей в детский сад, можно обращаться в управление образования (ул. Ленина, 45а, кабинет 305, по вторникам с 14:00 до 17:30 и по четвергам с 09:00 до 12:30 или по телефону (4912) 25-43-46.
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ИСТОЧНИК KP.RU