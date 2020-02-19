В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В новый детский сад №37 (Олимпийский городок, строение 2а) продолжается регистрация детей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для консультирования граждан в детском саду №37 организованы приемные дни, по вторникам с 09:00 до 13:00, по четвергам с 14:00 до 18:00. Работники детского сада готовы ответить на все интересующие вопросы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Для получения дополнительной информации по направлению детей в детский сад, можно обращаться в управление образования (ул. Ленина, 45а, кабинет 305, по вторникам с 14:00 до 17:30 и по четвергам с 09:00 до 12:30 или по телефону (4912) 25-43-46.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU