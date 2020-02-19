РНПК провела День открытых дверей

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:29:55+03:00

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Рязанская НПК (дочернее общество НК «Роснефть») провела день открытых дверей для студентов РГУ. Во время обзорной экскурсии по заводу гостям рассказали о принципах работы предприятия и о реализуемой программе реконструкции производственных мощностей. Мероприятие прошло в рамках профессиональной ориентации студентов.

Познавательным моментом Дня открытых дверей стала поездка на биологические очистные сооружения, где ведется очистка стоков, которые поступают от населения полумиллионной Рязани, всех промышленных предприятий города и самого завода. Студенты узнали, что ежедневно природоохранный объект обрабатывает до 320 тысяч кубических метров стоков, биоочистка ведется в два этапа, и такой способ позволяет достигать достаточного уровня качества очистки. Важная деталь – поступающие из городской канализационной сети стоки не должны превышать нормативы, что часто нарушается. Чтобы обеспечить качество очистки в плановом режиме нефтезавод закупает реагенты, проводит модернизацию и ремонт оборудования БОС. Только в 2019 году вложены средства в ремонт центрифуг, трубопроводов, запорной арматуры, отстойников, системы аэрации, переливных лотков отстойников и илоуплотнителей.

Студенты своими глазами увидели, как в резервуарахаэротенках ведут себя микроорганизмы – главные участники процесса очистки стоков, в отстойниках ведется процесс их отстаивания, на станции ультрафиолетового обеззараживания – финальный этап перед возвращением в природную среду.

Завершилась экскурсия визитом в экологическую лабораторию, которая размещена на очистных сооружениях. Студентам продемонстрировали оборудование, на котором проводятся анализы качества воздуха, воды и почвы. Ежедневно лаборатория анализирует атмосферный воздух более 140 раз и делает более 200 анализов качества воды и почвы. Лаборатория имеет лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и аккредитована в Федеральной службе по аккредитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU