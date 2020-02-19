2020-02-19T11:29:55+03:00
Общество

РНПК провела День открытых дверей

Студенты РГУ посетили промплощадку, очистные сооружения, а также экологическую лабораторию предприятия
Поделиться:
Фото: РНПК.Фото: РНПК.
Изменить размер текста:

Рязанская НПК (дочернее общество НК «Роснефть») провела день открытых дверей для студентов РГУ. Во время обзорной экскурсии по заводу гостям рассказали о принципах работы предприятия и о реализуемой программе реконструкции производственных мощностей. Мероприятие прошло в рамках профессиональной ориентации студентов.

Познавательным моментом Дня открытых дверей стала поездка на биологические очистные сооружения, где ведется очистка стоков, которые поступают от населения полумиллионной Рязани, всех промышленных предприятий города и самого завода. Студенты узнали, что ежедневно природоохранный объект обрабатывает до 320 тысяч кубических метров стоков, биоочистка ведется в два этапа, и такой способ позволяет достигать достаточного уровня качества очистки. Важная деталь – поступающие из городской канализационной сети стоки не должны превышать нормативы, что часто нарушается. Чтобы обеспечить качество очистки в плановом режиме нефтезавод закупает реагенты, проводит модернизацию и ремонт оборудования БОС. Только в 2019 году вложены средства в ремонт центрифуг, трубопроводов, запорной арматуры, отстойников, системы аэрации, переливных лотков отстойников и илоуплотнителей.

Студенты своими глазами увидели, как в резервуарахаэротенках ведут себя микроорганизмы – главные участники процесса очистки стоков, в отстойниках ведется процесс их отстаивания, на станции ультрафиолетового обеззараживания – финальный этап перед возвращением в природную среду.

Завершилась экскурсия визитом в экологическую лабораторию, которая размещена на очистных сооружениях. Студентам продемонстрировали оборудование, на котором проводятся анализы качества воздуха, воды и почвы. Ежедневно лаборатория анализирует атмосферный воздух более 140 раз и делает более 200 анализов качества воды и почвы. Лаборатория имеет лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и аккредитована в Федеральной службе по аккредитации.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В следственном изоляторе Ряжска прошли пожарные учения
В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха
«Роснефть» и хор Сретенского монастыря показали в Рязани программу «Подвиг во имя любви»
Воду для общежития в Соколовке обещают дать до конца недели
С рязанского завода украли микросхемы с драгметаллами на крупную сумму
Рязанцам предложили поучаствовать в устранении «рыбного» запаха воды
«Зеленый сад» возводит социально значимый экологический объект в Рязанской области
«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи
Ушла из жизни вице-президент рязанской Федерации художественной гимнастики
В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей
РНПК провела День открытых дверей
Кусочек «Счастья». Рязанка отсудила деньги у салона красоты
В Рязани обсудили вопрос строительства школы в Кальном
В Рязани вновь добиваются строительства школы в Лесопарке
Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области
Рязанских пятиклассников чуть не переодели в одежду узников концлагеря
Любимов: Экологическая ситуация в Рязани остается сложной
20 улиц: в среду в Рязани массово отключат холодную воду
Рязанский педколледж переедет в Горрощу
На Олимпиаду и Паралимпиаду-2020 могут попасть восемь рязанских спортсменов
Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели
Рязанцы смогут стать донорами костного мозга