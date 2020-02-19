Кусочек «Счастья». Рязанка отсудила деньги у салона красоты
В Рязани клиентке салона красоты, зарегистрированного как ООО «Счастье», пришлось обращаться в суд, чтобы защитить свои права. На стороне потребителя выступил Роспотребнадзор.
Как сообщили в областном управлении ведомства, женщина отказалась от исполнения договора на оказание медицинских услуг, однако руководство организации стало возвращать уплаченные ею деньги.
- Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору, - поясняют специалисты.
Решением суда с ООО «Счастье» взыскано более 53 тысяч рублей, из которых почти 18 тысяч - это штраф за отказ от возврата денег. При этом компенсации морального вреда истице добиться не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU