2020-02-19T11:10:14+03:00
Общество

Кусочек «Счастья». Рязанка отсудила деньги у салона красоты

Организация отказалась возвращать деньги по расторгнутому договору
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани клиентке салона красоты, зарегистрированного как ООО «Счастье», пришлось обращаться в суд, чтобы защитить свои права. На стороне потребителя выступил Роспотребнадзор.

Как сообщили в областном управлении ведомства, женщина отказалась от исполнения договора на оказание медицинских услуг, однако руководство организации стало возвращать уплаченные ею деньги.

- Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору, - поясняют специалисты.

Решением суда с ООО «Счастье» взыскано более 53 тысяч рублей, из которых почти 18 тысяч - это штраф за отказ от возврата денег. При этом компенсации морального вреда истице добиться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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