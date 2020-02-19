2020-02-19T09:55:03+03:00
Общество

Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области

По данным ОНФ, ни один из построенных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов так и не ввели в эксплуатацию
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области.Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту рейда ОНФ по фельдшерско-акушерским пунктам. Все ФАПы построили в районах области в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По информации активистов общественной организации, ни один из 14 объектов чиновники так и не ввели в эксплуатацию.

«Это нарушает права граждан на получение своевременной медицинской помощи», - говорилось в сообщении ОНФ.

По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет меры реагирования.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области объединили еще две районные больницы

Власти региона продолжают оптимизировать здравоохранение. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В следственном изоляторе Ряжска прошли пожарные учения
В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха
«Роснефть» и хор Сретенского монастыря показали в Рязани программу «Подвиг во имя любви»
Воду для общежития в Соколовке обещают дать до конца недели
С рязанского завода украли микросхемы с драгметаллами на крупную сумму
Рязанцам предложили поучаствовать в устранении «рыбного» запаха воды
«Зеленый сад» возводит социально значимый экологический объект в Рязанской области
«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи
Ушла из жизни вице-президент рязанской Федерации художественной гимнастики
В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей
РНПК провела День открытых дверей
Кусочек «Счастья». Рязанка отсудила деньги у салона красоты
В Рязани обсудили вопрос строительства школы в Кальном
В Рязани вновь добиваются строительства школы в Лесопарке
Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области
Рязанских пятиклассников чуть не переодели в одежду узников концлагеря
Любимов: Экологическая ситуация в Рязани остается сложной
20 улиц: в среду в Рязани массово отключат холодную воду
Рязанский педколледж переедет в Горрощу
На Олимпиаду и Паралимпиаду-2020 могут попасть восемь рязанских спортсменов
Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели
Рязанцы смогут стать донорами костного мозга