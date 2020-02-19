Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:55:03+03:00

По данным ОНФ, ни один из построенных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов так и не ввели в эксплуатацию

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Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту рейда ОНФ по фельдшерско-акушерским пунктам. Все ФАПы построили в районах области в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По информации активистов общественной организации, ни один из 14 объектов чиновники так и не ввели в эксплуатацию.

«Это нарушает права граждан на получение своевременной медицинской помощи», - говорилось в сообщении ОНФ.

По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет меры реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU