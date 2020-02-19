Рязанских пятиклассников чуть не переодели в одежду узников концлагеря

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:07:12+03:00

Для участия в конкурсе родителям детей предложили сшить платья и рубахи из мешковины и ветоши. А на груди пришить пятизначный номер

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Рязанским пятиклассникам одной из школ города для участия в конкурсе предложили нарядиться в одежу узников концлагеря. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат городской Думы Алексей Захаров и выложил скриншот обращения родительского комитета.

«Уважаемые родители! Мы с классом будем участвовать в конкурсе литературно-музыкальных композиций. Для этого нужно, чтобы вы сделали детям костюмы. Из мешковины или ветоши сшейте девочкам платья чуть ниже колена, мальчикам штаны и рубаху. Они будут показывать узников концлагеря. На левой стороне груди пришейте белую материю с пятизначным номером. Желательно сделать к среде, чтобы посмотреть. В четверг мы уже должны быть в костюмах», — говорится в обращении.

— Пятиклассников решили сделать «узниками концлагерей» для школьной постановки. Для этого их нарядили в мешковину и дали порядковые номера. Хоть винкели не стали нашивать, а то бы все узнали, кто коммунист, а кто еврей. Абсолютно непонятно желание сделать из великой Победы карнавал, — написал депутат.

Позже журналисты сообщили, что речь идет о школе №64, но после резонанса – постановку отменили.

Напомним, последний похожий скандал в Рязани случился в 2010 году, когда ученики школы №1 инсценировали трагические события в Беслане. Постановка вызвала слезы у детей и шок у их родителей. Представители Общественной палаты назвали спектакль «отсутствием представления о том, что дозволено, а что нет». Тогда директор школы Ольга Горьковых заявила, что готова уволиться, однако городские чиновники посчитали, что мероприятие было «красивым и трогательным».

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ИСТОЧНИК KP.RU