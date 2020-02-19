Любимов: Экологическая ситуация в Рязани остается сложной

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:02:24+03:00

Несмотря на то, что в регионе проходит ряд природоохранных мероприятий, жителей продолжают беспокоить качество воды и воздуха

Изменить размер текста: A A

18 февраля на совещании в правительстве Рязанской области губернатор Николай Любимов заявил, что экологическая ситуация в регионе остается сложной.

— Работа в этом направлении имеет крайне важное значение. От того, насколько эффективно она построена, напрямую зависит качество и продолжительность жизни людей, — сказал Любимов. — В регионе реализуется ряд природоохранных мероприятий, главное из которых – национальный проект «Экология». Однако, несмотря на принимаемые меры, экологическая ситуация остается сложной. Жителей области продолжает беспокоить качество воздуха и воды, о чем свидетельствует большое количество жалоб. В основном они касаются Рязани. Нам необходимо посмотреть, как можно еще усилить работу и совместно выработать меры по улучшению сложившейся ситуации и обязательно проинформировать людей о том, какая работа ведется в этом направлении и ее результатах.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чтобы вода не воняла рыбой, на Водоканале установят угольные фильтры

В Рязани принимают меры для качественного водоснабжения жителей города (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU