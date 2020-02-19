Любимов: Экологическая ситуация в Рязани остается сложной
18 февраля на совещании в правительстве Рязанской области губернатор Николай Любимов заявил, что экологическая ситуация в регионе остается сложной.
— Работа в этом направлении имеет крайне важное значение. От того, насколько эффективно она построена, напрямую зависит качество и продолжительность жизни людей, — сказал Любимов. — В регионе реализуется ряд природоохранных мероприятий, главное из которых – национальный проект «Экология». Однако, несмотря на принимаемые меры, экологическая ситуация остается сложной. Жителей области продолжает беспокоить качество воздуха и воды, о чем свидетельствует большое количество жалоб. В основном они касаются Рязани. Нам необходимо посмотреть, как можно еще усилить работу и совместно выработать меры по улучшению сложившейся ситуации и обязательно проинформировать людей о том, какая работа ведется в этом направлении и ее результатах.
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ИСТОЧНИК KP.RU