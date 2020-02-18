Рязанский педколледж переедет в Горрощу
Освобождающееся здание педагогического колледжа на улице Горького, 49 будут использовать для «организации образовательного процесса школы №1». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства. Благодаря расширению учебных площадей учащиеся школы № 1 смогут посещать занятия в одну смену. Что касается преподавателей и студентов педколледжа, то они переедут в здание кооперативного техникума, который закрылся, не пройдя аттестацию. Расположено здание на улице 9-Линия.
— Сегодня мы стараемся делать все возможное, чтобы создавать более комфортные условия для наших школьников и учителей, — сказал Любимов. — Эффективное и оптимальное использование тех зданий, которые уже имеются в собственности органов власти и которые приобретаются в областную и муниципальную собственность, позволяет получить новые дополнительные площади.
Напомним, ранее городские власти приняли решение о временном переезде гимназии №2 на улицу Гагарина в здание гимназии №5 (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU