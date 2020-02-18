На Олимпиаду и Паралимпиаду-2020 могут попасть восемь рязанских спортсменов

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:17:12+03:00

Двое из них на внутренних соревнованиях представляют Рязанскую область в так называемом параллельном зачете

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На попадание в состав сборной России на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, претендуют восемь спортсменов из Рязанской области. Об этом 18 февраля на заседании правительства заявил региональный министр физической культуры и спорта Владислав Фролов.

В список вошли:

- Любовь Шарапова, бокс, ДЮСШ «Лидер» (Касимов);

- Иван Сагайдак, бокс, выпускник РВВДКУ;

- Евгений Луканцов, гребля, СШОР «Олимпиец»;

- Олег Гусев, гребля, СШОР «Олимпиец»;

- Михаил Пуляев, дзюдо;

- Мария Богачева, бочча (ПОДА), СШОР «ЦСК», Центр спортивной подготовки.

Еще двух фамилий стоит коснуться отдельно. Так, заслуженный мастер спорта по боксу Дарья Абрамова живет в Туле и, согласно досье на сайте федерации, выступает за родной регион. Гребец-паралимпиец Артем Воронков – воспитанник нижегородской спортшколы, но тренируется под руководством тренеров рязанской СШОР «Олимпиец». Оба атлета на внутренних соревнованиях представляют Рязанскую область в так называемом параллельном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU