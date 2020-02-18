На Олимпиаду и Паралимпиаду-2020 могут попасть восемь рязанских спортсменов
На попадание в состав сборной России на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, претендуют восемь спортсменов из Рязанской области. Об этом 18 февраля на заседании правительства заявил региональный министр физической культуры и спорта Владислав Фролов.
В список вошли:
- Любовь Шарапова, бокс, ДЮСШ «Лидер» (Касимов);
- Иван Сагайдак, бокс, выпускник РВВДКУ;
- Евгений Луканцов, гребля, СШОР «Олимпиец»;
- Олег Гусев, гребля, СШОР «Олимпиец»;
- Михаил Пуляев, дзюдо;
- Мария Богачева, бочча (ПОДА), СШОР «ЦСК», Центр спортивной подготовки.
Еще двух фамилий стоит коснуться отдельно. Так, заслуженный мастер спорта по боксу Дарья Абрамова живет в Туле и, согласно досье на сайте федерации, выступает за родной регион. Гребец-паралимпиец Артем Воронков – воспитанник нижегородской спортшколы, но тренируется под руководством тренеров рязанской СШОР «Олимпиец». Оба атлета на внутренних соревнованиях представляют Рязанскую область в так называемом параллельном зачете.
ИСТОЧНИК KP.RU